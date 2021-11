Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben eine Seniorin in der Fußgängerzone bestohlen. Wie die 81-jährige Frau am Montag anzeigte, wurde ihr schon beim Einkaufen am Freitag unbemerkt die Geldbörse aus der Umhängetasche gezogen.

Als Täter in Frage kommt nach Angaben der Dame ein Mann, der ihr beim Verlassen einer Bäckerei in der Riesenstraße die Tür aufhielt. Aufgrund der beengten Verhältnisse in dem Geschäft musste sie ganz dicht an dem Mann vorbeigehen.

Zuvor hatte sie in der Bäckerei das Portemonnaie noch benutzt und anschließend in ihrer Umhängetasche verstaut. Wenig später bemerkte sie in einem anderen Geschäft, dass die Geldbörse nicht mehr da ist. Mit ihr verschwanden Bargeld, diverse Ausweise und die Bankkarte.

Außer diesem Mann in der Bäckerei konnte sich die Seniorin an niemanden erinnern, der ihr in der fraglichen Zeit zwischen 11 und 12 Uhr so nahe kam. Eine Beschreibung der Person konnte die Frau allerdings aufgrund einer starken Sehbehinderung nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell