Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen E-Gitarre

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche im Stadtgebiet sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. In einem Fall vollendeten die Täter ihr Werk, im zweiten Fall scheiterten sie offenbar an der ausgewählten Tür, hinterließen aber Sachschaden.

Eine Privatwohnung in der Donnersbergstraße war ein Ziel der Unbekannten. Als der Bewohner am Dienstagmittag zu seiner Wohnung zurückkehrte, stellte er fest, dass die Abschlusstür aufgebrochen wurde. Eine Überprüfung in den Räumen ergab: die Eindringlinge hatten seine E-Gitarre mitgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Dienstagmittag, 12.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Von dem "misslungenen" Einbruch war ein Kindergarten im Bereich "Kotten" betroffen. Dort wurden bei Reinigungsarbeiten am Montagabend Hebelspuren an einer Tür entdeckt, die vor dem Wochenende noch nicht da waren. Den Tätern war es aber offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen, so dass sie nicht in die Räume eindringen konnten. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der Schaden an der Tür. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell