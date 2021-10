Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonnenbrände-Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03:30 Uhr, wurden in der Mühlstraße zwei Müllcontainer angezündet und komplett zerstört. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehrkräfte wurde ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Gebäude vermieden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen.|me

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell