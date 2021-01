Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher schleppt Fernseher durchs Treppenhaus

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Dienstagmorgen in der Friedenstraße aus einer Wohnung elektronische Unterhaltungsgeräte gestohlen. Gegen 7 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Sie bemerkte einen dunkel gekleideten. Er schleppte ein Fernsehgerät. Wie sich später herausstellte, könnte es sich um einen Dieb gehandelt haben. Einbrecher hatten sich an der Tür zur Wohnung eines 26-Jährigen zu schaffen gemacht. Sie brachen sie auf. Aus der Wohnung fehlten unter anderem ein Flachbildfernseher, eine Musikanlage, Lautsprecherboxen und ein DVD-Abspielgerät. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

