Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollerfahrerin prallt gegen Pkw und stürzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern)Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sie die Rechts-vor-Links-Regel nicht beachtete, hat eine Jugendliche am Montagnachmittag in der Ziegelhütterstraße einen Unfall gebaut. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 15-Jährige mit ihrem Piaggio-Roller in der Ziegelhütterstraße zwischen den Einmündungen Flurstraße und Kirchtalstraße unterwegs, als sie kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines Pkw missachtete, der von rechts aus der Straße "An der alten Kirche" kam. Die Jugendliche prallte mit ihrem Mofa-Roller gegen das Auto, stürzte dadurch und verletzte sich an beiden Knien.

Sowohl Roller als auch Pkw wurden leicht beschädigt; die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

