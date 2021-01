Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Koordinationstests bei Verkehrskontrolle

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern)Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Er habe lediglich "an einem Joint" gezogen, war die Erklärung eines Autofahrers am Montag für sein drogentypisches Verhalten. Der 31-Jährige war am späten Nachmittag in der Rosenhofstraße in eine Verkehrskontrolle geraten und wurde zu Koordinationstests aufgefordert. Dabei stellten die Polizeibeamten Auffälligkeiten fest, die darauf schließen ließen, dass der Mann Rauschmittel konsumiert hat - was er dann auf Nachfrage auch bestätigte.

Ob seine "Mengenangabe" stimmt, wird die Blutprobe zeigen, die dem 31-Jährigen anschließend auf der Dienststelle entnommen wurde. Der Urintest hatte jedenfalls positiv reagiert.

Weiterfahren durfte der Mann in seinem Zustand auf jeden Fall nicht. Die Fahrzeugschlüssel wurden seiner Mutter ausgehändigt. Wegen der Trunkenheitsfahrt kommt auf den 31-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu, je nach Ergebnis der Blutprobe auch noch eine Strafanzeige. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell