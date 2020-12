Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Türen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Modeboutique in der Eisenbahnstraße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montag fiel Mitarbeitern auf, dass offenbar übers Wochenende jemand versucht hatte, in den Kellerraum der Boutique einzudringen. Der oder die Täter hatten versucht, die Tür mit einem Gegenstand zu öffnen - dieser brach jedoch ab.

Die Unbekannten zogen mit leeren Händen wieder ab; zurück blieb der Schaden an der Tür.

Zeugen, denen zwischen Samstagnachmittag (5. Dezember), 15 Uhr, und Montagmittag (7. Dezember), 13.15 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 262 an die Kriminalpolizei wenden.

Ebenso misslungen ist der Versuch unbekannter Täter, in eine Wohnung in der Bismarckstraße einzudringen. Am Montagnachmittag meldete der Vermieter, dass jemand versucht habe, die Eingangstür aufzuhebeln - die Tür hielt jedoch Stand; in di Wohnung gelangten die Täter nicht. Die Ermittlungen laufen. |cri

