POL-PPWP: Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter sind in Katzweiler in ein Auto eingedrungen. Die Halterin des Fahrzeugs stellte am Mittwochvormittag fest, dass jemand in der Nacht zuvor den Wagen geöffnet und durchsucht hat. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Diebe einen USB-Stick mit, der im Wageninneren lag.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr, und Mittwochvormittag, 10:40 Uhr. Der Pkw stand in dieser Zeit in der Waagstraße. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

In derselben Nacht haben sich Unbekannte auch in der Von-der-Leyen-Straße an einem abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. Vermutlich war der Wagen nicht verschlossen, so dass die Diebe leichtes Spiel hatten. Sie konnten das Fahrzeug öffnen und daraus Bargeld sowie eine EC-Karte stehlen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen 18:30 und 7:30 Uhr. Auch hier gibt es bislang keine Spur von den Tätern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

