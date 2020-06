Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teures Tuning

Kaiserslautern (ots)

Mindestens mit einem teuren Bußgeld muss ein 26-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntag von der Polizei in der Erzhütter Straße angehalten wurde. An seinem Wagen waren technische Veränderungen vorgenommen worden, die nicht in den Fahrzeugpapieren dokumentiert sind. Das Auto verfügte über ein geändertes Fahrwerk und eine nicht eingetragene Rad-/Reifenkombination. Außerdem hatte der 26-Jährige an seinem Auto Distanzscheiben verbaut. Änderungen, die einer Genehmigung beziehungsweise Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedürfen. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. |erf

