Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Neuhemsbach (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Vermutlich während ihres Urlaubs hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Alsenborner Straße den VW Golf einer 54-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Zwischen Freitag, 27. Dezember 2019, und Donnerstag, 2. Januar 2020, parkte der blaue Kombi in der Alsenborner Straße am Fahrbahnrand. Die Polizei geht davon aus, dass der Pkw in dieser Zeit von einem Pritschenwagen, Müllfahrzeug oder einem anderen Arbeitsgerät beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

