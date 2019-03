Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken verunstalten Hauswand

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Schmierfinken, die ein Haus in der Stahlstraße verunstaltet haben. Am Dienstag fiel einer Bewohnerin auf, dass Hauswand und Rollläden des Gebäudes mit Graffiti in goldener Farbe besprüht sind.

Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Täter in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagnacht, 1.30 Uhr, am Werk gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. | cri

