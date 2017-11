POL-PPWP: Rüttelplatte macht sich selbstständig?

Kaiserslautern (ots) - Eine Rüttelplatte hatte sich in der Nacht zum Freitag auf einer Baustelle am Marienplatz augenscheinlich verselbstständigt.

Ohrenbetäubender Lärm erweckte gegen 2.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Die Beamten stellten auf einer Baustelle am St.-Marien-Platz eine Rüttelplatte fest, die augenscheinlich wie von selbst lief. Verantwortliche beziehungsweise Arbeiter waren nicht auf der Baustelle anzutreffen. Wie sich herausstellte hatten diese vergessen den Schlüssel abzuziehen. Der Schlüssel steckte noch in dem Arbeitsgerät und das rüttelte munter daher. Offensichtlich hatten Unbekannte den Schlüssel bemerkt und in der Nacht die Rüttelplatte gestartet. Die Beamten stellten das Gerät aus und den Schlüssel sicher.

