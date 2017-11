POL-PPWP: Hungriger Ladendieb

Kaiserslautern (ots) - Offenbar Heißhunger auf Süßigkeiten hatte ein 47-jähriger mutmaßlicher Ladendieb am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße.

Der Mann nahm Süßigkeiten aus der Warenauslage und verzehrte sie noch im Markt. Ohne die verspeisten Süßwaren zu bezahlen, passierte der 47-Jährige den Kassenbereich und wollte den Markt verlassen. Zeugen hielten den Mann auf und verständigten die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell