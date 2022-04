POL-PDKL: Polizei macht Dieb von Autoreifen dingfest

Breunigweiler (ots) - Am frühen Samstagmorgen kommt es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Landstraße 394. Die 54-Jährige Fahrzeugführerin befuhr die L394 von Breunigweiler in Richtung Standenbühl. Etwa auf halber Strecke kam ihr ein PKW entgegen, der zu weit links fuhr. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge mit den Außenspiegeln zusammen. Während die geschädigte Melderin an der Unfallstelle anhielt, setzte ...

mehr