POL-PDKL: Zu schnell und mit abgefahrenen Reifen von Straße abgekommen

Ulmet (ots)

Am frühen Montagnachmittag befuhr ein 19-jähriger die B420 bei Ulmet. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam anschließend im angrenzenden Feld zum Stehen. Sein Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Unfallursache dürften neben einer offenbar zu hohen Geschwindigkeit die abgefahrenen Reifen seines PKW sein. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass stets Reifen mit ausreichendem Profil zu verwenden sind. Gerade auf nasser Fahrbahn kann es sonst schnell zu Unfällen kommen.|pikus

