POL-PDPS: Überwachung des Güter- und Schwerlastverkehrs auf der B 10

Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, dem 23.03.2022, in der Zeit von 17:30 bis 18:00 Uhr wurde in der Ontariostraße ein Trekkingrrad der Marke Kettler entwendet, welches sein Eigentümer vor dem Anwesen verschlossen abgestellt hatte. Der entwendete Drahtesel ist schwarz lackiert, mit weißer Aufschrift versehen und hat einen Wert von 500EUR.

