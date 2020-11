Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkene Fußgänger

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Um einen leicht alkoholisierten 33-Jährigen, der am 11.11.2020 gegen 23:30 Uhr bei dichtem Nebel zu Fuß auf der L 465 von Zweibrücken nach Mörsbach ging und um einen betrunkenen 19-Jährigen, der am 12.11.2020 gegen 01:50 Uhr in der Pirmasenser Straße durch Grölen auf sich aufmerksam machte, kümmerten sich Beamte der Polizeiinspektion. Den 33-Jährigen nahmen sie im Streifenwagen mit in die Ortslage Mörsbach, den 19-Jährigen überstellten sie seinem Vater. | pizw

