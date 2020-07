Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus an Sitzgruppe am Schwarzbach

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstag, 25.7., wurde der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben eine gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Sitzgruppe am Schwarzbach in Thaleischweiler-Fröschen gemeldet. An dem von der Gemeinde angelegten Platz am Schwarzbach an der Brücke nahe dem Kindergarten in der Talstraße, wurde eine fest verankerte Sitzgruppe aus Stahlgeflecht mit brachialer Gewalt herausgerissen und in den Schwarzbach geworfen. Von einem Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro wird ausgegangen. Hinweise für diese von blinder Zerstörungswut gekennzeichneten Sachbeschädigung bitte an die Polizei unter 06333-9270.

