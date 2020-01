Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bottenbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag, im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 22:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Turnstraße einzubrechen. Bei seiner Rückkehr stellte der Hausbesitzer fest, dass sich die Haustür nur sehr schwer aufschließen und öffnen ließ. Am Türrahmen waren kleinere Hebelspuren erkennbar. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

