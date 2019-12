Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Über Terrassentür in Wohnhaus eingebrochen

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am späten Samstagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Höhmühlbach ein. Der oder die Täter hebelten gewaltsam eine Terrassentür an dem Anwesen auf und gelangten so in das Gebäude. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Hinweise die es ermöglichen würden den oder die Täter zu ermitteln, sollten umgehend an die Polizei weitergegeben werden.

