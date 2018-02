FW-WRN: Vier Einsätze am Dienstag - F_BMA - Brandmeldeanlage im Altenheim, TH_1 - Ölspur im Wahrbrink, FEUER_3 - Rauch aus Busunternehmen, F_Heimrauchmelder - ausgelöster Heimrauchmelder aus Wohnung

Werne (ots) - Vier Einsätze am Dienstag. Einen arbeitsreichen Dienstag hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu absolvieren

Um 09:14 Uhr startete der Tag für die freiwilligen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde mit dem Stichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße Mühlenfeld alarmiert. In einem Seniorenzentrum wurde beim Kochen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich. Die Brandmeldeanlage (BMA) wurde zurückgestellt und an den Betreiber des Objektes übergeben. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen, der Rettungsdienst Werne und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 9:50 Uhr gemeldet werden.

Um 11:11 Uhr und demnach keine 2 Stunden nach der letzten Alarmierung wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut alarmiert. Einer Ölspur im Kreisverkehr Wahrbrink in Richtung Varnhöveler Straße soll die Straße verschmutzt haben. Die Erkundung ergab keine Erkenntnisse bzw. es war kein Ölfilm bzw. Ölflecken auf den Verkehrsflächen zu erkennen. Es handelte sich vermutlich um Kondenswasser welches sich im Abgassystem von startenden Fahrzeugen sammelte und bei der Fahrt auf die Straße tropfte. Es wurde noch telefonisch mit dem Meldenden der Ölspur Rücksprache gehalten, jedoch war weiterhin keine Ölspur zu identifizieren. Kurz vor 12 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Es waren 9 freiwillige Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne.

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am späten Nachmittag um 17:38 Uhr erneut und zum dritten Mal an diesem Tag per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "FEUER_3 - Rauchentwicklung aus dem Busunternehmen" zu einem Busunternehmen an die Kamener Straße alarmiert. Durch Autofahrer wurde der Leitstelle in Unna eine Rauchentwicklung aus der Betriebshalle gemeldet. Da bei Eintreffen der ersten Kräfte der Rauch aus dem Schornstein austrat, lag der Grund nahe, dass es sich um einen Defekt bzw. eine Fehlfunktion der Heizungsanlage handelte. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter erkundete die Lage im Gebäude. Ein Atemschutztrupp mit unabhängiger Atemluft erkundete mit der Wärmebildkamera und Gaswarngerät das Dach bzw. den Schornstein auf dem betroffenen Verwaltungsgebäude. Es konnte im Gebäude kein Feuer und auch kein Rauch ausgemacht werden. Die Erkundung wurde nachdem die komplette Örtlichkeit begangen und kontrolliert wurde, beendet. Die Einsatzstelle wurde mit der Auflage die Heizung warten zu lassen, an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte vom Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit insgesamt fünf Fahrzeugen sowie die Polizei und dem Rettungsdienst aus Werne. Einsatzende war um 18:15 Uhr.

Um 18:39 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort:"F_Rauchmelder - ausgelöster Heimrauchmelder" über Meldeempfänger in die Straße Holtkamp alarmiert. Heißes Fett hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einen Heimrauchmelder ausgelöst. Alle Bewohner des Gebäudes befanden sich bei Eintreffen der ersten Kräfte vorbildlich vor dem Gebäude. Die Aufgaben der Feuerwehr beliefen sich auf der Kühlung des heißen Fettes und der Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz waren 18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne.

