FW-Stolberg: Verletzte Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Stolberg (ots) - Verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 6.08 Uhr auf der Werther Straße in Mausbach. Die Fahrerin war kurz vor dem Ortsausgang von der Straße abgekommen und ist in den Straßengraben gefahren. Von den Einsatzkräften der Feuerwache und der Löschgruppe Mausbach wurde die Fahrerin erstversorgt und der Wagen gegen ein weiteres Abrutschen in den Graben gesichert. Mit Rettungswagen und Notarzt wurde die Fahrerin nach erfolgter medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die Werther Straße war während der Rettungsmaßnahmen für rund eine Stunde komplett gesperrt.

