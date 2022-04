Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Gelsenkirchen-Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Ostersonntag erreichte gegen 11.30 Uhr ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr. Der Anrufer berichtete über einen Kellerbrand mit Verrauchung des Treppenraumes im Brockskampweg in Gelsenkirchen Bismarck. Da der Anrufer sich nicht sicher war, ob noch Personen im Gebäude waren, wurden die Einsatzkräfte unter dem Stichwort "Feuer- Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die Löschzüge Altstadt und Erle-Süd der Freiwilligen Feuerwehr machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Im Keller wurde der Brand einer Waschmaschine festgestellt, der schnell von einem Atemschutztrupp mit Strahlrohr gelöscht werden konnte. Parallel zur Brandbekämpfung und der anschließenden Entrauchung machten sich weitere Einsatzkräfte an die Durchsuchung der Wohnungen. Dabei musste eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden. Glücklicherweise hatten alle Bewohner rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen und blieben unverletzt. Während der Maßnahmen kümmerten sich drei Rettungswagenbesatzungen und eine Notärztin um die Bewohner. Gegen 12.45 Uhr konnten alle Einsatzkräfte wieder zu ihren Wachen einrücken.

