FW-DT: Carportbrand 26.12.17

Detmold (ots) - Gegen 11:37 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, sowie der Rettungsdienst zu einem Feuer in die Sylbeckestraße in Detmold gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Feuer im Motorraum eines im Carport abgestellten PKW ausgebrochen.Da es in dem Carport nicht sehr viel Platz gab,und man somit nicht richtig an das Feuer im Motorraum kam wurde das Auto mit Hilfe eines Löschfahrzeuges aus dem Carport gezogen. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff und das heraus ziehen des Auto´s konnte die Feuerwehr ein Übergreifen von dem Feuer auf das nebenstehende Wohnhaus verhindern. Der Einsatz unter Leitung von Brandoberinspektor Jens Kölker war nach gut einer Stunde zu Ende.

