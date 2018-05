FW-MK: Erneuter Heckenbrand

1 weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots) - Um 10:28 Uhr wurde über Notruf der Brand einer Hecke aus dem Ortsteil Sümmern gemeldet. Da die brennende Hecke in unmittelbarer Nähe zu einer Garage stand, wurde der Einsatz durch die Einsatzzentrale in der Stufe "Feuer 1" eröffnet. Alarmiert wurden die Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen Sümmern und Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Feldmarkring brannten bereits Teile der Garage. Zur Brandbekämpfung im Innern der Garage musste diese gewaltsam geöffnet und ein Fahrzeug entfernt werden. Zwei Trupps konnten das Feuer in kurzer Zeit bekämpfen und einen noch größeren Schaden verhindern.

