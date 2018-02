BPOLI S: Herrenloser Koffer

Stuttgart (ots) - Ein Metallkoffer löste am Dienstagabend (27.02.2018) gegen 21.55 Uhr einen Polizeieinsatz im Stuttgarter Hauptbahnhof aus. Ein Mitarbeiter eines Buchladens alarmierte die Bundespolizei, da sich seit längerer Zeit ein herrenloser Koffer in dem Laden befand. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Koffer, welcher sich im Nachhinein als ungefährlich herausstellte. In dem Metallkoffer befanden sich Kleidungsstücke und Kosmetikartikel. Gegen 23.30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet und die Absperrmaßnahmen aufgehoben. Der Bahnverkehr war durch die polizeilichen Maßnahmen nicht betroffen. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Eigentümer des Koffers. Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen genommen.

