FW-F: Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, am Containerbahnhof, Ferdinand-Happ-Straße.

Am 25.4.2021, gegen 12 Uhr 35min., ging in der zentralen Leitstelle der Frankfurter Feuerwehr ein Notruf über einen Gefahrstoffaustritt, an einem Kesselwagen im Containerbahnhof, Ferdinand-Happ-Straße, ein. Mit einem großen Einsatzmittel- und Einsatzkräfteaufgebot wurde die Erkundung vor Ort aufgenommen. Zunächst wurde durch einen Einsatztrupp, der aus zwei Personen bestand, unter Chemikalienschutzanzügen, die Erkundung an den betroffenen Kesselwagen durchgeführt. Die Erkundung ergab, dass sich am Domdeckel des Kesselwagens, Rückstände durch den Befüll-Vorgang befanden. Bei dem Gefahrenstoff in dem Kesselwagen handelte es sich um Buttersäurephynol. Die Verschraubung des Domdeckels wurde sicherheitshalber durch den vorgehenden Trupp nachgezogen. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig. Eine Gefährdung für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Insgesamt waren 40 Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort.

