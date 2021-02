Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Ergänzende Info zu Pressetermin nach erfolgreicher Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt Niederrad

Frankfurt am Main (ots)

Im Anschluss an eine erfolgreiche Bombenentschärfung stehen Ansprechpartner der beteiligten Behörden für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung.

Der Treffpunkt hierfür lautet jetzt wie folgt: Lyoner Str 14, 60528 Frankfurt am Main (zuvor war Saonestr 8 genannt worden). Zeitpunkt: etwa 30 bis 45 Minuten nach Freigabe des Gefahrenbereichs; bitte beachten Sie die Twitterkanäle der Feuerwehr und Polizei Frankfurt.

Anwesend sein werden: - Kampfmittelräumdienst Regierungspräsidium Darmstadt (Entschärfer Herr Majunke sowie Dezernatsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Regierungspräsidiums Herr Rech) - Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main (voraussichtlich Leiterin Einsatzstab Frau Reininger) - Polizei Frankfurt (diensthabender Pressesprecher) - Gesundheitsamt Stadt Frankfurt am Main (voraussichtlich stellv. Amtsleiter Herr Dr. Walczok) - Feuerwehr Frankfurt am Main (diensthabende Pressesprecherin)

Medienvertreter können die einzelnen Pressesprecher darüber hinaus wie folgt telefonisch erreichen:

- Feuerwehr Frankfurt am Main: 069 / 212 726 309. - Regierungspräsidium Darmstadt: 0175 / 664 426 14. - Polizeipräsidium Frankfurt am Main: 0173 / 65 97 905.

Nach erfolgter Entschärfung wird vom Kampfmittelräumdienst ein Foto von der Bombe aufgenommen und der Presse über das OTS Presseportal der Feuerwehr Frankfurt am Main zur Verfügung gestellt.

