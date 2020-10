Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Frankfurt-Gallus: Fund einer Weltkriegsbombe

Frankfurt am Main (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Ordnungsamt, Feuerwehr Frankfurt am Main, Gesundheitsamt sowie der Frankfurter Polizei zum Fund einer Weltkriegsbombe auf der Flörsheimer Straße

In der Flörsheimer Straße im Gallus ist heute gegen Mittag bei Arbeiten in einer Baugrube eine 50 kg Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) hat entschieden, dass die Entschärfung noch heute stattfinden muss. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main und der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) stimmen derzeit den genauen Zeitpunkt der Entschärfung und den dafür erforderlichen Evakuierungsbereich ab. Sobald weitere Details bekannt sind, werden diese schnellstmöglich auf www.feuerwehr-frankfurt.de veröffentlicht. Dort informieren wir auch fortlaufend über weitere Erkenntnisse.

Alle Personen, die in der Umgebung rund um die Flörsheimer Straße wohnen oder arbeiten, werden gebeten sich zu informieren. Geben Sie diese Information, unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln, aktiv an Nachbarn bzw. Kolleginnen oder Kollegen weiter.

