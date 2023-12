Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder warnt vor angebranntem Essen

Mönchengladbach-Heyden, 29.12.2023, 15:36 Uhr, Unterheydener Straße (ots)

Am Freitagnachmittag wurden aufmerksame Nachbarn durch den Alarmton eines Rauchwarnmelders aufgeschreckt und verständigten die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Kräfte der Feuerwehr öffneten mit Spezialgerät die Wohnungstür und fanden in der Küche angebranntes Essen auf dem Herd vor. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet. Der auf der Couch eingeschlafene Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst begutachtet und konnte schließlich unverletzt in der Wohnung verbleiben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

