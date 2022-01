Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mönchengladbach-Venn, 11.01.2022, 15:06 Uhr, Venner Straße (ots)

Auf der Venner Straße, in Höhe der Schrebergärten, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die PKW an einer Hecke. Die Fahrzeugführenden konnten ihre Autos selbst verlassen und wurden vom Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser transportiert. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte während der Versorgung der Verletzten die Straße komplett ab und übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell