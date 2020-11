FW-MG: Zugunfall in Rheydt

Feuerwehr Mönchengladbach

Zugunfall in Rheydt

Mönchengladbach-Rheydt, 02.11.2020, 14:00 Uhr, Brücke Hohlstraße / Bahngelände

Am Montagmittag informierten Zeugen die Feuerwehr Mönchengladbach über einen Zugunfall in Rheydt. Auf der Bahnstrecke Mönchengladbach, in Fahrtrichtung Rheydt, war es im Bereich der Bahnbrücke an der Hohlstraße zu einem Unfall mit einer weiblichen Person und einem einfahrenden Personenzug gekommen.

Die Person hatte sich im Bereich der Bahngleisen befunden als der Zug in den Bahnhof Rheydt einfahren wollte. Der Zugführer warnte die Person akustisch und leitete eine Notbremsung ein. Die Frau konnte sich daraufhin gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurde durch den Rettungsdienst untersucht und nach erfolgter Erstbehandlung mit leichten Verletzungen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der Zugführer musste durch einen Notfallseelsorger betreut werden. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass das Betreten des Bahngeländes lebensgefährlich ist.

Im Einsatz war der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

