FW-MG: Verkehrsunfall mit 2 PKW

Mönchengladbach-Schrievers, 01.10.2020, 17:28 , Morr (ots)

Auf der Dahlener Straße ereignete sich am 01.10.2020 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die PKW kamen an der Kreuzung Dahlener Straße Ecke Morr zum stehen. In den PKW befanden sich insgesamt drei Personen, die sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreien konnten. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr untersuchte die Patienten. Ein Patient wurde zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes kam es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Dahlener Straße.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie drei Rettungswagen und die Polizei.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin P. Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell