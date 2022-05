Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Beschädigte Oberleitung am S-Bahnhof Wehrhahn - Feuerwehr Düsseldorf musste Personen aus dem nachfolgenden IC aufwendig befreien

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Mai 2022, 17:57, Am Wehrhahn, Stadtmitte

Am Halteplatz S-Bahnhof Wehrhahn kam es am frühen Abend zu einem Oberleitungsschaden. Hierdurch wurde die Weiterfahrt des nachfolgenden IC behindert. Um die 130 Fahrgäste aus dem Zug zu evakuieren, musste die Bahnstrecke freigeschaltet und eine Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager und der Feuerwehr Düsseldorf vorgenommen werden. Es bestand keine akute Gefährdung für die Fahrgäste.

Am Mittwoch, den 18.05.2022 um 17:57 Uhr, alarmiert die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Einsatzkräfte an den S-Bahnhof Wehrhahn in Stadtmitte. Hier kam es aus unbekannten Gründen zu einem Oberleitungsschaden. Durch den Einsatzleiter wurde die Sperrung der Bahngleise und die Freischaltung der Oberleitung bei der DB angefordert. Im weiteren Verlauf wurde die Oberleitung durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Düsseldorf geerdet. Im Zug befanden sich 130 Fahrgäste. Diese wurden zusammen mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG, der Bundespolizei und der Feuerwehr über die gesperrten Bahngleise auf den Bahnsteig geführt. Eine Sichtung der Personen wurde durchgeführt und eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf beenden ihren Einsatz nach der Evakuierung des Zuges.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell