FW-D: Mittwoch 05. Februar 2020, 19.34 Uhr,Brunnenstraße Aufmerksame Nachbarn hören Rauchmelder und rufen die Feuerwehr. Brennendes Kerzengesteck macht ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr nötig.

Am heutigen Abend hörten aufmerksame Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße einen Rauchmelder piepen. Umgehend alarmierten die Nachbarn die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten erreichte die zuständige Feuerwache Hüttenstraße die Einsatzstelle. Der Einsatzleiter entsendete umgehend einen Löschtrupp mit Atemschutzgeräten und einem Löschrohr in das zweite Obergeschoss. Ein Feuerwehrmann entdeckte auf der Rückseite einen Feuerschein sowie eine Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss. Durch den Löschtrupp wurde sich durch ein gewaltsamer Zugang, Eintritt in die Wohnung verschafft. In der Küche fanden die Einsatzkräfte ein brennendes Kerzengesteck auf dem Tisch vor. Mittels eines Kleinlöschgeräts konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der Rauch wurde durch einen Hochleistungslüfter aus der Wohnung entfernt. Menschen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Es hat sich wieder mal gezeigt, dass Rauchmelder eine sinnvolle und lebenswichtige Anschaffung sind. Seit 31.12.2016 besteht eine Rauchmelderpflicht in NRW. Neben den Einsatzkräften der Feuerwache Hüttenstraße war auch der städtische Rettungsdienst im Einsatz. Für alle Einsatzkräfte war der Einsatz nach ca. 45 Minuten beendet.

