FW-D: Optimale Laienwiederbelebung rettet Siebzigjährigem das Leben

Mittwoch, 18.09.2019, 13.45 Uhr Gräulinger Str, Gerresheim

Am frühen Mittwochnachmittag verlor ein siebzigjähriger Mann aus Erkrath als Beifahrer in einem PKW, der von der Ehefrau gelenkt wurde, das Bewusstsein. Ein PKW-Fahrer und eine Radfahrerin, die die Situation des am Straßenrand stehenden Autos erkannten, leisteten sofort Erste Hilfe und begannen mit der Wiederbelebung! Der Mann überlebte!

"Bitte kommen sie schnell zur Gräulinger Str., hier liegt jemand bewusstlos im Auto!" meldete sich ein Autofahrer gegen viertel vor Zwei bei der Leistelle der Feuerwehr Düsseldorf! Der Disponent erkannte die Situation sofort und entsandte neben dem Notarzteinsatzfahrzeug von der Münsterstraße und dem Rettungswagen der Feuerwache Behrenstraße zur Soforthilfe ein Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwache Gräulingerstraße. Von dieser Wache konnten keine Rettungskräfte ausrücken, weil diese in anderen Einsätzen im Stadtgebiet gebunden waren! Durch die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges, die nach zwei Minuten die Einsatzstelle erreichten, konnte die Laienreanimation von den ausgebildeten Notfallsanitätern weitergeführt werden. Diese hatten aufgrund der Alarmierung wohlwissentlich den AED (automatisierter externer Defibrillator) der Feuerwache mitgenommen und brachten diesen zum Einsatz. Durch Anlegen des AED konnte bereits bis zum Eintreffen des Rettungswagens und der Notärztin der Patient zweimal defibrilliert werden. Der nach den zwei Stromstößen wiederbelebte Patient konnte nun optimal versorgt und mit eigenem Herzschlag von der Notärztin und der Rettungswagenbesatzung übernommen werden. Nach weiterer Stabilisierung im Rettungswagen fand der Transport in ein geignetes Krankenhaus statt! Der Teamführer des Notarzteinsatzfahrzeuges lobte die durchgeführte Rettungskette, beginnend mit der Laienreanimation der Passanten sowie der Fortführung durch die Notfallsanitäter der Feuerwache Gräulinger Straße. Hierbei zeigte sich wieder einmal, wie wichtig eine sofort begonnene Herzdruckmassage, in Verbindung mit der Nutzung eines AED, zum Erfolg führte. Zu begrüßen ist , dass an immer mehr öffentlichen Plätzen und Gebäuden ein AED zur Verfügung gestellt wird! Laien sollten sich nicht scheuen, diesen zu benutzen! Sie finden einen AED immer dort, wo dieses Zeichen zu sehen ist!

