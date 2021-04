Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bochum (ots)

Um 13:26 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Klarastraße gerufen. Die Feuerwehr rückte sofort mit 24 Einsatzkräften aus. Bei Ankunft der Feuerwehr war eine Verrauchung von außen nicht feststellbar. Der Treppenraum war Rauchfrei.

In der Küche der gemeldeten Wohnung im 1.OG kam es zu einem Brand, der vor Ankunft der Feuerwehr, durch den Wohnungsinhaber selbst größtenteils gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten aus und belüftete die Einsatzstelle. Bei fünf Personen, die sich in der Brandwohnung aufhielten, bestand der Verdacht einer Rauchgasinhalation. Die betroffenen Anwohner wurden sofort dem Rettungsdienst übergeben. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden in angrenzende Krankenhäuser gebracht, die anderen drei Personen verblieben nach Rücksprache mit dem Notarzt auf eigener Verantwortung bei sich Zuhause.

