Feuerwehr Bochum

FW-BO: Aktueller Feuerwehreinsatz: Schlangensuche in Höntroper-Gemeindehaus

Bochum (ots)

Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum unterstützt durch zwei Schlangenexperten auf der Suche nach einer Schlange in einem Gemeindehaus in Höntrop. Zuvor hatte eine Erzieherin im Keller des Gebäudes eine Schlangenhaut entdeckt.

Um 13.35 Uhr erreichte die Meldung die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Diese entsendete neben einem Löschfahrzeug und dem Einsatzleitdienst auch gleich zwei Schlangenexperten zur Einsatzadresse an der Emilstraße in Höntrop. Dort hatte eine Erzieherin im Keller des eingeschossigen Gemeindehauses, in dem neben einem Kindergarten auch ein Jugendheim untergebracht ist, eine große Schlangenhaut entdeckt. Nach einer ersten Begutachtung durch die Reptilienexperten besteht der Verdacht, dass sich immer noch eine Schlange in dem Gebäude befindet. Ob es sich dabei um eine ungiftige oder gar eine giftige Schlange handeln könnte, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Vorsichtshalber mussten die sechs Kinder sowie die fünf Erzieher das Gebäude verlassen.

Auf der Suche nach der Schlange haben die Einsatzkräfte und die Schlangenexperten mittlerweile damit begonnen den Keller auszuräumen. Zusätzlich sind 25 Kilogramm Mehl sowie 10 Rollen doppelseitiges Klebeband auf dem Weg zur Einsatzstelle, um im Keller und Erdgeschoss des Gebäudes "Schlangenfallen" zu errichten.

Die Feuerwehr Bochum ist aktuell mit acht Einsatzkräften vor Ort.

Es wird weiter berichtet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell