Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gewitter über dem Bochumer Süden lässt Bäume umstürzen und Keller voll laufen

Bochum (ots)

Ein heftiges, sehr lokales Gewitter am Dienstagnachmittag führte im Bochumer Süden bisher zu 30 Einsätzen. Besonders betroffen waren die Stadtteile Linden, Dahlhausen und Stiepel. Verletzte gab es nicht.

Um 14.50 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr. Eine der erste Meldung betraf einen umgestürzten Baum, der auf der Hattinger Straße in Linden gegen ein Haus gestürzt war. In den folgenden Minuten standen die Notrufleitungen nicht mehr still. Insgesamt 30 Einsatzstellen wurden der Leitstelle bis 17 Uhr gemeldet. An vielen Stellen stürzten Bäume auf Straßen, teilweise wurden dabei auch Fahrzeuge beschädigt. Zudem wurden Keller und Wohnräume durch den Starkregen überflutet.

Zehn Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr sind derzeit mit rund 80 Einsatzkräften im Einsatz. An 15 Einsatzstellen wird derzeit noch gearbeitet. Mittlerweile hat sich die Lage aber deutlich beruhigt, weitere Gewitterzellen sind derzeit nicht erkennbar. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes wurde zurückgenommen.

Es wird weiter berichtet.

