POL-E: Essen: Mercedes-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Verfolgungsfahrt durch Frohnhausen

Am Freitagnachmittag (29. Juli) beendeten Beamte gegen 17 Uhr einen Einsatz auf der Berliner Straße, als ihnen auf Höhe der Krefelder Straße ein Mercedes durch lautstarkes Aufheulen des Motors auffiel. Die Beamten fuhren hinter der weißen S-Klasse her, um eine anlassbezogene Verkehrskontrolle durchzuführen.

Der unbekannte Fahrer bog von der Berliner Straße rechts auf die Frohnhauser Straße ab. Durch den Verkehr war es zunächst nicht möglich das Fahrzeug anzuhalten. An den grünen Ampeln beschleunigte der Fahrer stark und geriet in der Kurve an der Riehlstraße stark ins Wanken. Auf Höhe der Margaretenstraße gelang es den Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen zu geben. Dieser bog daraufhin unvermittelt rechts in die Margaretenstraße ab und beschleunigte so stark, dass er mit dem Fahrzeugbogen aufsetzte. Auch Blaulicht und Martinshorn brachten den Unbekannten nicht zum Anhalten.

Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen beendeten die Beamten diese in der Heerenstraße, da der Sichtkontakt abbrach.

Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 30-40 Jahre alt - Ca. 1,80-1,90 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Kräftig-muskulöse Statur

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der geparkte Mercedes schließlich in der Freytagstraße in der Nähe des Riehlparks vorgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

