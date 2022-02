Polizei Essen

POL-E: Essen: Wasserwerker-Trickdieb erbeutet Bargeld und EC-Karten - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am Vormittag des 15.Oktober 2021 erschien ein unbekannter Täter bei einer 78-Jährigen zu Hause. Er stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Essen vor und müsse angeblich die Wasserleitungen überprüfen. Dafür sollte sich die Dame in das Badezimmer begeben und beobachten, ob sich das Wasser aus dem Duschkopf verfärbt. In der Zwischenzeit wollte sich der Unbekannte in den Keller begeben.

Nach längerer Zeit suchte die 78-Jährige den Keller auf, wo sie den mutmaßlichen Täter nicht mehr antreffen konnte. Sie musste feststellen, dass ihr das Portemonnaie mit Bargeld und EC-Karten in der Zwischenzeit gestohlen worden war. Der mutmaßliche Täter hob mit den EC-Karten missbräuchlich Geld ab.

Die 78-Jährige schätzt den Mann auf zirka 20 bis 25 Jahre und 1,75m groß. Er hat eine schlanke Figur, braune Haare, braune Augen und einen südländischen Phänotypen. Er war dunkel gekleidet und trug eine graue Cappy. Zudem hat er akzentfrei deutsch gesprochen.

Unter folgendem Link finden Sie Fotos des Tatverdächtigen, die zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben worden sind.

https://polizei.nrw/fahndung/74336

Wer den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

