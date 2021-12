Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter PKW-Fahrer verursacht Zusammenstoß und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am Montagabend (27. Dezember) gegen 19:15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Passat die Grenoblestraße in Richtung Steeler Straße. An der Kreuzung Grenoblestraße / Krayer Straße fuhr er bei grüner Ampel, als ihm unvermittelt ein schwarzer Mercedes von rechts in die Seite fuhr. Der unbekannte Fahrer flüchtete über die Grenoblestraße in Richtung Bochumer Landstraße. Vermutlich war der Mercedes-Fahrer über eine rote Ampel gefahren. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug und zum Fahrer des schwarzen Mercedes machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell