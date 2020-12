Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Einbruch in Restaurant - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fotofahndung

EssenEssen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am 20. August gegen 19.30 Uhr bemerkte eine 66 Jahre alte Restaurantmitarbeiterin, dass zwei ihr unbekannte Personen sich in einem gesperrten Innenbereich des Restaurants aufhielten. Wir berichteten am 25. Oktober (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4743740).

Diese Öffentlichkeitsfahndung wird nun zurückgenommen. Der abgebildete Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Die Polizei bittet die Medien, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./SyC

