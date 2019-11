Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebe bringen Seniorinnen um Bargeld

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel/45130 E.-Rüttenscheid: Gestern und am Samstag haben Trickdiebe zwei Seniorinnen unter anderem mit dem Wechseltrick hereingelegt. Eine 92-jährige wurde gestern Vormittag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Katzenbruchstraße von einem Unbekannten angesprochen und mit dem Ziel, die Adresse der Seniorin herauszufinden, in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später (gegen 12:15 Uhr) stand der Unbekannte vor ihrer Tür. Er "schenkte" der 92-Jährigen zwei Ketten und bat sie gleichzeitig um Bargeld. Die Seniorin händigte ihm Geld aus, anschließend verließ der Unbekannte ihre Wohnung. Der Unbekannte soll etwa 70 Jahre alt sein. Er hatte grau melierte Haare und trug eine Mütze, außerdem eine dunkelblaue Jacke. Zudem sprach er aktzentfrei Deutsch. Bereits am Samstag (9. November, gegen 09:45 Uhr) wurde eine 90-jährige in der Isabellastraße von einem zudringlichen Trickbetrüger angegangen. Dieser hielt einen Stadtplan und eine Zwei-Euro-Münze in der Hand und bat die Seniorin in gebrochenem Deutsch, die Münze zu wechseln. Weil diese sich zunächst weigerte, ihre Geldbörse aus der Handtasche zu holen, hielt der Unbekannte sie am Arm und rief immer wieder "Du gucken!". Als die 90-Jährige nachgab und ihre Geldbörse zog, griff der Unbekannte rein, nahm Bargeld heraus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Unbekannte ist circa 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er war von kräftiger Statur und hat ein rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Anorak und einem schwarzen Hut. Er sprach gebrochen Deutsch und wirkte "südländisch". Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden./ SyC

