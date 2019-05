Polizei Essen

POL-E: Essen: Gewaltsamer Ladendieb geschnappt - Festnahme

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Eine Schlägerei zwischen drei Männern meldeten Passanten der Einsatzleitstelle der Polizei am vergangenen Freitag, 24. Mai gegen 16:55 Uhr. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Innenstadt trafen an der Kibbelstraße in Höhe der Lindenallee auf zwei Ladendetektive und einen vermeintlichen Dieb. Einer der Ladendetektive (44) gab an, dass der spätere Dieb in einem Bekleidungsgeschäft auf der Limbecker Straße aufgefallen war, als dieser mit einer Tüte das Geschäft betreten hatte. Als er mit einer prall gefüllten Tüte das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, versuchte er den Mann zu stoppen. Er sprach den Dieb an, der augenblicklich stehen blieb. Er händigte dem Ladendetektiv die Tüte aus, nutze dann den kurzen Augenblick, um ein weiteres Mal zu fliehen. Mit einem weiteren alarmierten Ladendetektiv konnte der Dieb schlussendlich an der Kibbelstraße gestoppt werden. Dort versuchte er noch, sich gewaltsam zu befreien, scheiterte jedoch. Die Polizeibeamten stellten die präparierte Tüte, in der sich mehrere Kleidungsstücke (dreistelliger Warenwert) befanden, sicher. In seiner Vernehmung gestand der 30-jährige die Tat. Ein Richter ordnete Haft an. (ChWi)

