Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stoppt Ferrari nach Verfolgungsfahrt

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet: Die Polizei wollte am Montagmorgen, 27. Mai, kurz nach Mitternacht auf der Frohnhauser Straße einen Ferrari anhalten, der zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und bereits zwei Stunden zuvor durch zu schnelles Fahren aufgefallen ist. Der 31-jährige Ferrari-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt über die Hindenburgstraße in Richtung A40 fort. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. An der Auffahrt Essen-Zentrum fuhr der Ferrari in Richtung Duisburg auf die Autobahn. Hier setzte er seine Flucht vor der Polizei fort und fuhr dabei zeitweise doppelt so schnell wie erlaubt. Mehrfach verlangsamte der 31-Jährige die Fahrt, um dann wieder zu beschleunigen. Bei einem derartigen Manöver musste ein Streifenwagen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Luxuswagen zu verhindern. Verfolgt von mittlerweile mehreren Polizeiautos, wendeten der Flüchtige im Autobahnkreuz Kaiserberg und fuhr wieder in Richtung Essen. Nach gut 20 Kilometern Verfolgungsfahrt gab er schließlich nahe der Ausfahrt Mülheim an der Ruhr (Ausfahrt 15) auf und hielt auf dem Standstreifen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Eine Überprüfung ergab, dass er keinen Führerschein besitzt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Mit in dem Ferrari saß eine 24-jährige Beifahrerin. Auch sie wurde kurzzeitig festgenommen, durfte aber nach Überprüfung ihrer Personalien die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer möglichen Freiheitsberaubung zum Nachteil der Beifahrerin ermittelt. Außerdem prüft die Polizei, ob der schwarze Ferrari eventuell gestohlen wurde. Der Festgenommene ist bereits wegen diverser Verkehrs- und Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. /bw

