POL-E: Essen: Verdächtiges Auto kontrolliert - Diebesgut gefunden - Foto

45355 E.-Borbeck: Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Mittwoch, 15. Mai, am Bahnhof Borbeck in einem Auto mutmaßliches Diebesgut gefunden.

Gegen 14.10 Uhr kontrollierten die Beamten den Opel Corsa und seine drei Insassen sowie einen Mann, der zuvor aus dem Auto gestiegen war. Die vier Männer (32/32/33/33) hatten Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln dabei. Drei von ihnen sind wegen verschiedener Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Auf dem Rücksitz des Autos fanden die Beamten eine Tüte, die so präpariert wurde, dass damit Diebstahlsicherungen in Geschäften umgangen werden können. Daraufhin nahmen die Polizisten das Auto genauer unter die Lupe: Hinter einer Verkleidung im Innenraum fanden sie schließlich mehrere Dutzend Packungen Zahnbürstenköpfe, an denen sich noch die Diebstahlsicherungen befanden. Bei einem der Männer wurden außerdem Drogen gefunden.

Alle Vier wurden vorläufig festgenommen. Der 33-jährige Fahrer musste außerdem eine Blutprobe abgeben, da ein zuvor durchgeführter Drogentest positiv verlief. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurden drei der vier Verdächtigen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /bw

