Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrügerinnen nutzen erneut Zetteltrick - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Am Mittwoch, 15. Mai gegen 17 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Frauen eine Seniorin mit dem Zetteltrick hereingelegt.

Sie hatten es offenbar schon in den Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Straße "In der Mark" geschafft, als die Seniorin nach Hause kam. Mit der Ausrede, man interessiere sich für eine der Wohnungen und wolle einer Nachbarin daher einen Zettel hinterlassen, überzeugten sie die ältere Frau, sie hereinzulassen.

In der Wohnung lenkte eine der Frauen die Seniorin ab, während die andere offenbar die Wohnung durchsuchte. Als beide Frauen ungewöhnlich hastig die Wohnung verlassen hatten, musste die Frau feststellen, dass Bargeld entwendet worden war. Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Tatverdächtigen gesehen haben oder Angaben zu ihren Identitäten machen können.

Die erste Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, circa 165 cm groß und hat eine als dick beschriebene Statur. Sie hat dunkle lange Haare und trug dunkle Kleidung. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Die zweite Tatverdächtige ist circa 45 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie hat eine schlanke Figur und trug helle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





