Polizei Essen

POL-E: Essen: Besitzer (32) entdeckt gestohlene Arbeitsmaschinen auf Flohmarkt - 2. Folgemeldung - Weitere Maschinen entdeckt

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Ein 32-Jähriger entdeckte am Sonntag (14. April) auf einem Flohmarkt an der Altendorfer Straße seine gestohlenen Arbeitsmaschinen und informierte die Polizei. Im Nachgang konnten zunächst knapp 200 Maschinen sichergestellt werden. Wir berichteten am 15. April und am 6. Mai. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Tatverdächtiger mehrere Garagen in Gelsenkirchen angemietet hatte. Diese wurden am gestrigen Mittwoch durchsucht. Hier wurden weitere 139 Geräte und Werkzeuge sichergestellt. Nach erster Übersicht können sie von der Polizei Essen bearbeiteten Firmen- und Geschäftseinbrüchen zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie - wie zahlreiche andere Bürger - Ihre gestohlenen Maschinen unter diesen vermuten, möchten wir Sie bitten, von Anrufen abzusehen. Stattdessen bitten wir Sie eine E-Mail an poststelle.essen@polizei.nrw.de zu entrichten. Bitte fügen Sie Ihnen bekannte Aktenzeichen, Seriennummern oder eine Beschreibung eindeutiger Merkmale der Geräte hinzu sowie eine Erreichbarkeit. Können Arbeitsmaschinen Straftaten oder Geschädigten zugeordnet werden, meldet sich die Polizei bei den Besitzern. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell