Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Person saß im falschen Auto - Festnahme

Essen (ots)

45472 Mh.-Heißen: Am Freitagabend (8.2.) kurz vor Mitternacht beobachteten Zeugen auf der Dessauer Straße einen Mann (38 J.), der in einem blauen VW saß. Daraufhin wurde der tatverdächtige Deutsche von den Zeugen angesprochen und gefragt, warum er in diesem Auto sitzen würde. Der 38-Jährige flüchtete sofort und rannte den Postreitweg hinunter. Die Zeugen konnten den Mann aber stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Klappmesser, zwei Schraubendreher und eine Zange. Der Tatverdächtige gab an, sich nur in das Fahrzeug gesetzt zu haben, um sich vor dem Regen zu schützen. Da der Mann bereits einschlägig bei der Polizei bekannt ist, nahmen die Beamten in fest und verbrachten ihn in das Polizeigewahrsam nach Essen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Uf

